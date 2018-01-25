Британка приобрела «лицо сварливой суки» из-за ветрянки

Жительница Великобритании пострадала из-за внезапно вспыхнувшего у нее опоясывающего лишая, вызванного вирусом ветряной оспы. У 41-летней женщины парализовало лицо, поэтому ее мышцы «замерли» в одном положении. Об этом сообщает Daily Mail. Видеосюжет о ней публикует канал Security Camera на YouTube.

Лиза Бердсли (Lisa Beardsley) из города Сканторп (Северный Линкольншир) утверждает, что большую часть времени она выглядит, «как несчастная корова», и у нее «постоянное спокойное лицо сварливой суки», даже когда она пытается улыбнуться.

Когда Бердсли внезапно почувствовала, что с ее лицом происходит что-то странное, она вызвала скорую помощь, опасаясь инсульта. Врачи доставили ее в больницу, где она совсем потеряла способность говорить, есть, пить и улыбаться на четыре часа.

Доктора выяснили, что у женщины вспыхнул опоясывающий лишай в острой и тяжелой форме — эта инфекция в более мягком виде развивается у взрослых, перенесших в детстве ветрянку. Вирус пребывал в ее организме в состоянии покоя в течение многих лет. Бердсли пришлось шесть месяцев питаться через соломинку, она даже не могла мигать. Постепенно лицевые нервы восстановились, но не до конца.

«Люди должны знать, насколько серьезным может быть опоясывающий лишай, нужно обращать внимание на любые мелочи, пусть даже они кажутся безобидными, потому что все может привести к этому», — предупреждает Бердсли. Она добавила, что за несколько часов до паралича ее губы покалывало, но она не придала этому значения.

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