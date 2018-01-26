Найден источник сознания в мозге человека

Международная группа ученых из Франции и Канады предположила, что человеческое сознание является побочным процессом роста энтропии. В математике последняя равна количеству информации, которое может содержать система. В мозге человека энтропия определяется максимально возможным числом конфигураций, образуемых нейронными сетями. Препринт исследования опубликован в репозитории arXiv.org.

Исследователи смоделировали сеть нейронов на основе результатов измерения активности мозга у девяти пациентов, семь из которых страдали эпилепсией. Ученые определили степень синхронизации между различными группами нейронов, то есть осциллируют ли нервные клетки в фазе друг с другом. Было рассмотрено два набора данных, один из которых получен при сравнении активности мозга во время сна и бодрствования, а второй — при припадках и нормальном состоянии у эпилептиков.

Оказалось, что при нахождении испытуемых в сознании их мозг характеризовался большим уровнем энтропии. Иными словами, в это время нейронные сети формировали максимально возможное число конфигураций связей. По мнению ученых, это указывает на то, что сознание является продуктом системы, которая пытается максимизировать объем содержащейся в ней информации.

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