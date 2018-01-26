Правительство Севастополя привлечет студентов к созданию «Умного города»

Правительство Севастополя приняло решение привлечь сотрудников и студентов Севастопольского государственного университета к совместной работе над развитием приоритетных проектов города. Об этом сообщается на сайте городского правительства в пятницу, 26 января.

В частности, в рамках сотрудничества учащиеся примут участие в разработке концепции цифровой среды «Умный город». Представители учебного заведения презентовали членам правительства технологии создания современного городского контента — лазерный сканер, беспилотный летательный аппарат.

Напомним, губернатор Дмитрий Овсянников 25 января провел круглый стол со студентами Севастопольского государственного университета. «Роль Севастопольского государственного университета, а также филиала МГУ в Стратегии социально-экономического развития региона можно описать одной формулой — нет вуза, нет города. Есть сильный научный коллектив, преподаватели, яркие и активные студенты — есть такое же мощное развитие города по всем основным отраслям», — сказал он.

В тот же день, поздравляя студентов с праздником, глава города отметил, что правительство всегда готово поддержать талантливую молодежь.