Губернатор Севастополя поздравил студентов с Татьяниным днем

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил студентов вузов с праздником. Его слова приводятся на официальном сайте городского правительства в четверг, 25 января.

«Студенческие годы — это старт во взрослую жизнь. От того, насколько плодотворными и успешными они будут, во многом зависит ваша дальнейшая судьба. (...) Уже сейчас многие из вас принимают активное участие в жизни города, реализуют себя в самых разных сферах», — сказал он.

Овсянников подчеркнул, что правительство всегда готово поддержать талантливую молодежь. Глава города напомнил, что в настоящее время в вузах и профучилищах Севастополя обучаются порядка 20 тысяч студентов. «Это главный интеллектуальный, творческий, деловой потенциал региона — потенциал его дальнейшего развития», — отметил он.

Губернатор также заявил, что полученное в регионе образование должно «стать знаком качества». «Я очень хочу, чтобы лучшие выпускники остались жить и работать в регионе. Мы ставим перед Севастополем масштабные задачи, реализовать которые мы сможем только благодаря нашим севастопольским высокообразованным профессионалам», — заключил Овсянников.