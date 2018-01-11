Губернатор Севастополя призвал жителей прийти на президентсткие выборы

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников призвал жителей города прийти на выборы-2018 и проголосовать за действующего президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 11 января.

«18 марта 2018 года важный день в истории Севастополя — горожане примут участие в выборах президента России», — написал Овсянников.

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Глава города также отметил, что Севастополь одним из первых начал акцию по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидата Путина.

19 декабря стало известно, что в Севастополе открылись

штабы в поддержку главы государства. В них входят студенты, работники здравоохранения, культуры, бизнес-сообщества, деятели спорта.

Выборы президента запланированы на 18 марта. Владимир Путин объявил о вступлении в избирательную кампанию 6 декабря. Желание побороться за высший государственный пост также изъявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин, а также телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.