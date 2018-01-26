Раскрыта роль носков в женском оргазме

Издание The Daily Mail составило список научно обоснованных способов повысить женскую чувствительность.

Так, в исследовании нидерландских ученых отмечается, что женщины в 1,6 раза чаще достигают оргазма, если во время секса с мужчиной не снимают носки. По мнению специалистов, это позволяет им чувствовать себя в безопасности и комфорте.

Американские ученые полагают, что сочетание ароматов огурца и сладостей сильнее остальных привлекают женщин. Последние также чаще обращают внимание на уныло выглядящих мужчин, чем на веселых и жизнерадостных, поскольку полагают, что такие потенциальные партнеры способны испытывать чувство вины, выяснили канадские эксперты.

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Шотландские ученые, отмечает издание, полагают, что гетеросексуальные женщины выбирают партнеров, которые похожи на их братьев. Австрийские специалисты уверены, что женщины находят мужчин более привлекательными, когда слушают музыку.

Английские биологи считают, что чем более самоуверенным является мужчина, тем сильнее он привлекает женщин. Они же отмечают, что желающих как можно скорее выйти замуж больше всего влечет к нарциссам.

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