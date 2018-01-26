В Казахстане появятся виртуальные суды

Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов поручил создать в стране виртуальный суд. Об этом сообщает «Казинформ».

«Искусственный интеллект — это не дань модному слову. Представьте, компьютер за секунды обрабатывает всю судебную практику и законы и выдает каждому судье нужные рекомендации. Мы должны сделать так, чтобы возможности IT-технологий мог использовать каждый судья. Конечно, нам это кажется фантастикой, но совсем скоро это станет реальностью. На эти два-три года ставим задачу — создать виртуальные суды, где не надо будет собирать всех участников процесса в зале суда. Любой из них может находясь дома, за рубежом, участвовать на процессе», — сказал Асанов на расширенном совещании судей Верховного суда страны.

Также председатель Верховного суда Казахстана назвал причины того, почему из судов не исчезает бумажный документооборот. По его мнению, некоторые его коллеги не владеют компьютерной грамотностью и не желают работать на компьютере. Асанов добавил, что возможности IT-сервисов мало освещаются, у сотрудников судов нет технических средств, наблюдается низкая скорость и даже полное отсутствие Интернета.

«Главная проблема — сами судьи. Требуем все распечатывать, работаем и на бумаге, и электронно. Честно скажу, привыкли к бумагам. Я сам тоже люблю на бумаге. Но сейчас по моей просьбе общий отдел поставил мне ряд задач. Они сейчас взялись за меня и обещали совсем скоро, даже если я буду настаивать, прекратить носить мне бумаги. Мне сейчас деваться некуда. Если я научусь, уважаемые коллеги, я думаю, что это коснется каждого из нас. Мы перестанем носить бумаги в кабинеты. Исключение только дела. Это уже необратимо», — добавил он.

В августе 2017 года виртуальный суд появился в городе Ханчжоу на востоке Китая. В юрисдикции суда находятся дела о нарушении авторских прав в интернете, мошенничестве и нарушениях при заключении торговых сделок в сети, а также другие вопросы. Слушания проводятся посредством видеотрансляции в режиме реального времени, как и вынесение вердиктов.

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