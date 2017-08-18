В Китае открылся первый интернет-суд

В китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян на востоке страны открылся первый интернет-суд. Об этом сообщает CCTV.

В его юрисдикции будут находиться дела о нарушении авторских прав в интернете, мошенничестве и нарушениях при заключении торговых сделок в сети, а также многие другие вопросы.

Слушания будут вестись по видеотрансляции в режиме реального времени, как и вынесение вердиктов.

28 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий вести трансляцию с судебных заседаний без разрешения судьи. Закон утвердил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым разрешение судьи требуется на открытую трансляцию в интернете, на радио и телевидении. Транслировать заседания на стадии досудебного производства запрещено.