Троих лидеров гонконгского протеста посадили в тюрьму

Одного из лидеров гонконгской «Революции зонтиков» Джошуа Вонга и двух других активистов приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает The Telegraph.

Вонгу придется провести за решеткой шесть месяцев, Натану Ло и Алексу Чоу — по восемь и семь месяцев соответственно. По словам активистов, решение суда стало доказательством того, что Китай усиливает государственную власть в этом полуавтономном городе.

«Гонконгцы, не сдавайтесь!» — кричал Вонг, проходя в сопровождении полицейских мимо толпы своих сторонников.

В настоящий момент КНР и Гонконг, который имеет статус специального административного региона, сосуществуют по принципу «одна страна, две системы». Cогласно ей, экономика Гонконга осталась капиталистической, несмотря на то что сам город вошел в состав КНР.

В сентябре 2014 года на улицы Гонконга вышли десятки тысяч человек, отстаивавших право самостоятельно избирать местную власть. Эта акция получила название «Революция зонтиков». Пекин согласился пойти на уступки и пообещал Гонконгу предоставить такую возможность в 2017 году. Однако выдвинул условие, что все кандидаты, за которых жители Гонконга смогут отдать свои голоса, будут предварительно одобрены выборщиками из Китая. В Гонконге с такими условиями не согласились. Акция протеста продолжалась 79 дней и в итоге была разогнана полицией.