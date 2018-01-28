Убитую модель нашли в двух чемоданах

Убитую и расчлененную американскую модель обнаружили в багажнике BMW. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Инцидент произошел в Алохе, штат Орегон (США) 25 января, однако полиция обнародовала информацию только спустя два дня. Обезглавленное и расчлененное тело 28-летней модели и актрисы Сары Жгоул (Sara Zghoul) обнаружили в двух чемоданах в багажнике черного автомобиля. У женщины остался маленький ребенок.

Вскоре после этого был арестован предполагаемый виновник произошедшего, попытавшийся покончить с собой при виде полиции. Полицейские отказываются называть его имя. Очевидцы рассказывают, что он в течение часа скрывался в овраге, а его крики были «полны отчаяния».

Издание приводит комментарии друзей и родственников погибшей: все они называют Жгоул примером для подражания и хорошим человеком. Ее подруга детства Джессика Винтерс (Jessica Winters) призналась, что все знакомые модели находятся в состоянии шока. «Я все еще не могу осознать случившееся. Она была такой общительной: только заходила в комнату, и у всех сразу улучшалось настроение», — говорит она.

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