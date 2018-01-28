Грабившего геев курсанта МВД выгнали из вуза

Учащийся третьего курса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя отчислен из вуза. 25 января молодой человек был доставлен в отдел полиции для разбирательства по делу о разбое, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

В отношении курсанта проведена служебная проверка. «Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом», — отмечается в публикации.

По данным «Московского комсомольца», 20-летнего учащегося задержали 25 января по пути на учебу. На допросе ему сообщили, что он и двое его товарищей, которые также задержаны, подозреваются в совершении в подмосковной Электростали разбойного нападения, за что им грозит до десяти лет тюрьмы. После этого молодой человек, по информации источника издания в правоохранительных органах, рассказал, что знакомился в социальных сетях с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации, назначал им встречи, а затем грабил, угрожая расправой.

Газета также пишет, что отец курсанта служит в ФСБ, а мать работает в сфере здравоохранения. Учащийся, по словам его однокурсников, имел машину Chevrolet Cruze и не испытывал финансовых проблем.

Столичный университет МВД имени Кикотя — крупнейший государственный вуз системы высшего образования по подготовке специалистов для органов внутренних дел.

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