Интернет-бизнесмены оставили на сайте «пенис» и загадочно исчезли

Малоизвестный проект на блокчейне под названием Prodeum прославился загадочным исчезновением. В разгаре сбора инвестиций компания удалила всю информацию с сайта, оставив лишь слово «пенис».

Prodeum обещал «привнести технологию блокчейна в овощи и фрукты»: компания заявляла, что планирует создать особую технологию для маркировки продуктов питания, которая бы указывала на их состав, наличие вредных добавок, регион происхождения и другую подробную информацию. Со слов представителей компании, технология разрабатывалась на блокчейн-платформе эфира.

Чуть больше недели назад стартап запустил ICO. Точно неизвестно, какую сумму бизнесменам удалось собрать, однако с 28 января пользователи заметили, что вся информация на сайте компании недоступна: на пустой странице в левом верхнем углу отображается всего одно слово — «пенис».

На этот прецедент обратили внимание пользователи социальных сетей и посетители имиджборда Reddit. Некоторые смеются над доверчивыми инвесторами: «Настолько очевидное мошенничество, что если ты повелся, то ты точно заслуживаешь такого обращения», но в основном пользователи выражают сочувствие жертвам и негодуют по поводу наглости стартаперов.

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