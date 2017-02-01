Биржу криптовалют предложили создать в Крыму

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил разрешить использование криптовалют жителям Крыма. Об этом он рассказал «Ленте.ру» в среду, 1 февраля.

По мнению Мариничева, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Крыму, следует позволить пользоваться криптокошельками и конвертировать электронную валюту в рубли.

Омбудсмен добавил, что в Крыму можно организовать криптовалютные биржи, что позволит привлечь в регион новые инвестиции.

В качестве примера Мариничев привел Гонконг — специальный административный район Китая, который, будучи ведущим финансовым центром мира, создал одну из крупнейших биткоин-бирж.

Материалы по теме Сломали систему Почему люди стали главным препятствием на пути валюты будущего

В декабре 2016 года заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин ожидает принятия законопроекта о запрете обмена криптовалют на рубли не раньше осени 2017 года.

Тем не менее в банковской сфере уверены, что технология блокчейн, на основе которой функционируют электронные валюты, может быть полезна в создании новой экономической системы во всем мире. В Сбербанке считают, что широкое применение технологии в финансовом секторе может начаться уже в 2018 году.