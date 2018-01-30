Человек без правой половины мозга нашел друга без левой

Британец и австралиец, утратившие по половине головного мозга, стали друзьями. Об этом сообщает издание Daily Mail.
24-летний Льюис Анвин (Lewis Unwin) из Великобритании и 20-летний Аарон Пейн (Aaron Payne) из Австралии пережили так называемую гемисферэктомию — операцию, при которой удаляют или отключают одно из полушарий мозга. Несколько лет назад они познакомились в интернете, а недавно Льюис впервые посетил Австралию с семьей и неделю гостил на ферме, где живет Аарон.
В юности Аарон страдал от тяжелой формы эпилепсии. Каждый день у него случалось более ста приступов. Ему приходилось постоянно носить шлем, чтобы защитить голову в случае падения. После удаления левого полушария приступы прекратились, но исчезла и способность читать, а также зрение в правом глазу. Кроме того, ослабела вся правая половина тела. Несмотря на это, он не жалеет, что согласился на гемисферэктомию.
Льюис пошел на отключение правого полушария мозга, чтобы избавиться от постоянных судорожных приступов левой половины тела. Операция привела к значительному ухудшению координации движений. Даже через шесть лет после гемисферэктомии он не может завязывать шнурки. В то же время он сохранил зрение и, в отличие от Аарона, может читать.
При личной встрече Аарон и Льюис обратили внимание, что у них много общего. «Он открывает банки точно так же, как я, — говорит Льюис. — Интересно, что мы оба приспособились к миру одинаковым способом».
В 2017 году сообщалось, что американские врачи обнаружили в мозге 27-летнего мужчины гигантскую арахноидальную кисту, которая сплющила правое полушарие головного мозга.