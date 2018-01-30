Человек без правой половины мозга нашел друга без левой

Британец и австралиец, утратившие по половине головного мозга, стали друзьями. Об этом сообщает издание Daily Mail.

24-летний Льюис Анвин (Lewis Unwin) из Великобритании и 20-летний Аарон Пейн (Aaron Payne) из Австралии пережили так называемую гемисферэктомию — операцию, при которой удаляют или отключают одно из полушарий мозга. Несколько лет назад они познакомились в интернете, а недавно Льюис впервые посетил Австралию с семьей и неделю гостил на ферме, где живет Аарон.

В юности Аарон страдал от тяжелой формы эпилепсии. Каждый день у него случалось более ста приступов. Ему приходилось постоянно носить шлем, чтобы защитить голову в случае падения. После удаления левого полушария приступы прекратились, но исчезла и способность читать, а также зрение в правом глазу. Кроме того, ослабела вся правая половина тела. Несмотря на это, он не жалеет, что согласился на гемисферэктомию.

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Льюис пошел на отключение правого полушария мозга, чтобы избавиться от постоянных судорожных приступов левой половины тела. Операция привела к значительному ухудшению координации движений. Даже через шесть лет после гемисферэктомии он не может завязывать шнурки. В то же время он сохранил зрение и, в отличие от Аарона, может читать.

При личной встрече Аарон и Льюис обратили внимание, что у них много общего. «Он открывает банки точно так же, как я, — говорит Льюис. — Интересно, что мы оба приспособились к миру одинаковым способом».

В 2017 году сообщалось, что американские врачи обнаружили в мозге 27-летнего мужчины гигантскую арахноидальную кисту, которая сплющила правое полушарие головного мозга.

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