Американец избил девушку-инвалида ради попадания в тюрьму

Американец ударил свою девушку-инвалида, а после отвез в торговый центр, чтобы она рассказала о его поступке и его арестовали. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Житель штата Флорида Патрик Моан (Patrick Moan) ударил свою девушку-инвалида Брэнди Грегори (Brandi Gregory) в правое ухо. Однако она не могла вызвать стражей порядка, так как за две недели до этого он сломал ее телефон. Тогда мужчина решил отвезти девушку в ближайший магазин, чтобы у нее появилась возможность заявить на него в полицию, так как он «захотел сесть в тюрьму».

Согласно рапорту полиции об аресте Моана, мужчина заявил, что устал заботиться о девушке и «всюду возить ее на коляске». Также он отметил, что ему надоело быть основным опекуном Грегори, и решил, что если ударит ее и признается в этом, то ему не придется больше ухаживать за ней, а «сама женщина станет проблемой государства».

Грегори рассказала журналистам, что ее возлюбленный не первый раз поднимал на нее руку за два года их отношений. Женщина родилась без трех конечностей и только с одной короткой ногой.

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