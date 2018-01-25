Сибиряк притворился немым инвалидом ради миллиона

Житель Железногорска Красноярского края сделал себе поддельную инвалидность и имитировал немоту и утрату способности двигать руками, пытаясь получить миллионную выплату. Об этом в четверг, 25 января, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, подозреваемый, уволившись с предприятия, решил получить крупную страховую выплату, которая предоставляется тем, кто в период работы получил заболевание, повлекшее инвалидность. Мужчина вступил в сговор с врачом, которая помогла ему получить ложные документы о наличии серьезного заболевания.

Также при пособничестве врача подозреваемый получил фиктивную историю болезни, благодаря которой ему присвоили инвалидность второй группы.

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«На основании ложных документов мужчине были назначены выплаты в размере 4,5 тысячи рублей. Кроме того, злоумышленник предоставил документы об инвалидности в отдел кадров предприятия с целью получения страховой выплаты в размере свыше одного миллиона рублей. Получение незаконной выплаты было пресечено сотрудниками полиции», — отметили в региональном управлении МВД.

Как сообщили в полиции, «мужчина притворился, будто потерял способность говорить и двигать руками, якобы от перенесенного инсульта, которого не было». Проведенные экспертизы доказали, что он здоров, а заключение о наличии у него инвалидности является фиктивным. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат»).

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