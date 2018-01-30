Японка отдала девушку сына в проститутки

В Японии арестовали женщину, которая принуждала возлюбленную своего сына заниматься проституцией. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

По информации следствия, девушка переехала в дом к своему 18-летнему парню в декабре 2016-го, когда ей было 17 лет. После этого мать молодого человека принудила ее обслужить более 20 клиентов под предлогом, что она сама должна зарабатывать себе на жизнь. Клиентов женщина искала в Twitter.

В одном из случаев девушка встретилась с 50-летним мужчиной в одном из отелей Токио. Ему уже предъявили обвинения в нарушении закона о запрете детской проституции и порнографии. Предположительно, женщина получила за тот сеанс более 400 долларов.

Сообщается, что пострадавшая работала таким образом с декабря 2016-го по январь 2017-го и принесла сутенерше около 700 тысяч иен (почти 6,5 тысячи долларов). Обвиняемая не признала вину и заявила, что подруга сына занималась проституцией по своей воле.

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