Австралийка занялась проституцией от скуки и поведала истинные мотивы клиентов

Жительница Австралии Аманда Гофф, занимавшаяся долгое время высокооплачиваемым эскортом, рассказала об истинных желаниях клиентов. По ее словам, заказывающие себе на ночь девушку мужчины на самом деле хотят душевной близости, пишет The Sun.

Гофф говорит, что мужчины действительно часто ищут секс на один раз, но многие подсознательно хотят чего-то большего. И когда платят деньги, то отдают их в основном за общение.

Аманде Гофф сейчас 43 года, она встречается с 42-летним телеведущим. Заниматься оказанием секс-услуг она начала после развода с мужем-банкиром. Скучную жизнь матери-одиночки двоих детей она решила сменить на более интересную. Мысль прийти в бордель пришла ей во время обеденного перерыва, и через два дня Аманда занималась сексом за деньги.

По словам Гофф, в эскорте нет ничего плохого, и если женщина работает в этой сфере, это вовсе не значит, что она плохая мать.

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В настоящее время Аманда имеет собственную компанию, оказывающую эскорт-услуги, и ведет тренинги о повышении привлекательности.

В ноябре 2017 года другая жительница Австралии — Гвинет Монтенегро выпустила книгу, в которой рассказала о желаниях мужчин. По словам Монтенегро, она испробовала секс с 10 тысячами мужчин.

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