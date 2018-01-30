Швед из «Карточного домика» пожаловался на очень теплый прием Спейси

Шведский актер Юэль Киннаман, снимавшийся в сериале «Карточный домик», рассказал о работе с обвиненным в многочисленных сексуальных домогательствах Кевином Спейси. Об этом во вторник, 30 января, сообщает The Independent.

По словам Киннамана, его вовсе не шокировали обвинения в адрес Спейси. «У меня есть пятеро-шестеро друзей, у которых есть истории о Спейси из времен, когда они были молоды и только оказались в Голливуде», — заметил актер.

«Он пытался... Он оказал мне очень теплый прием, когда я приехал на съемки в Балтимор. Но потом ты узнаешь о том, что Спейси предположительно так вел себя и с 14-летними, а это уже... давай, до свидания» — рассказал Киннаман о собственном опыте общения со Спейси на съемках «Карточного домика».

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Киннаман играл в четвертом и пятом сезоне «Карточного домика». Его персонаж Уилл Конуэй является политическим соперником Фрэнка Андервуда в исполнении Спейси. Швед также известен ролями в фильмах «Отряд самоубийц», «Рыцарь кубков» и «Шальные деньги», ремейках «Девушки с татуировкой дракона» и «РобоКопа».

В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

На фоне скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. Спейси не будет участвовать в работе над последними сериями проекта.

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