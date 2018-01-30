Американец опубликовал домашнее порно с бывшей и пошел под суд

Американца обвинили в хранении и распространении детского порно после того, как он решил отомстить бывшей девушке и опубликовал в соцсетях ее фото в обнаженном виде. Об этом сообщает американский канал WISHTV.

Жертвой стала 17-летняя девушка из Лейкленда. Она почти полгода встречалась с парнем, представившимся ей Келвином Брауном (Kelvin Brown). Однако через несколько месяцев отец американки настоял на расставании с ним.

Во время отношений девушка неоднократно отправляла ему свои обнаженные фотографии и позволяла снимать себя без одежды. Эти изображения Браун публиковал в Facebook, а также посылал членам семьи девушки. Кроме того, он хранил и впоследствии распространил в соцсетях домашнее порно с ее участием, которое записал тайком от нее.

Родственники девушки обратились в полицию, где специалисты выяснили, что под именем 17-летнего Келвина Брауна на самом деле скрывался 19-летний рецидивист Дженар Смит (Genar Smith). Пока не сообщается о том, какие именно преступления совершал Смит, однако местный шериф подтвердил, что у него действительно есть криминальное прошлое.

Смиту вменяется два эпизода с распространением детского порно и 15 эпизодов хранения, поскольку все файлы он держал в своем смартфоне. Детективы сообщили, что к настоящему моменту он уже признался в создании учетной записи Facebook на фальшивое имя и использовании этого псевдонима для свиданий с девочкой-подростком. По его версии, изображения девушки ему прислали третьи лица.

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