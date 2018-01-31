В Киеве заблокировали здание кабинета министров Украины

В Киеве военные пенсионеры заблокировали здание кабинета министров Украины, требуя повышения социальных выплат. Об этом сообщает Depo.ua.

Около 150 митингующих перекрыли входы и выходы в здание. Протестующие хотят, чтобы Кабмин выполнил постановление №704 и обеспечил их «достойными пенсиями, согласно действующему законодательству».

Ветераны перекрыли одну из улиц и требуют личной встречи с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Агентство EurAsia Daily уточняет, что протестная акция проходит мирно, пожилые демонстранты не пытаются взять здание штурмом и не конфликтуют с полицейскими.

В августе 2017 года Кабинет министров Украины принял постановление №704 «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и командного состава и некоторых других лиц», согласно которому пенсии военных должны были быть пересчитаны с начала 2018 года. Согласно постановлению, средняя месячная пенсия 500 тысяч украинских военных составляла бы около 4600 гривен (более девяти тысяч рублей). Однако 27 декабря Кабмин принял решение о переносе вступления постановление в силу на 2019 год.

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