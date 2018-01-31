Дацюк подарил Путину хоккейный свитер

Форвард Павел Дацюк, назначенный капитаном хоккейной сборной олимпийских атлетов из России, подарил президенту Владимиру Путину свитер команды с 11-м номером. Это произошло в рамках встречи главы государства с олимпийцами в Ново-Огарево, передает ТАСС.

«Если использовать терминологию спортивную, то Вы капитан нашей страны — России и мы хотим подарить свитер сборной с автографами всех игроков, с символикой "Россия в моем сердце"», — сказал Дацюк.

Путин призвал спортсменов сосредоточиться на результате и победе на Олимпийских играх в Пхенчхане. «Все вы люди, которые привыкли и умеют бороться, нужно собраться», — отметил президент.

Выступая перед олимпийцами, глава государства также попросил прощения у спортсменов за то, что страна не смогла защитить их интересы в ходе допингового скандала, развернувшегося в преддверии Игр.

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

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