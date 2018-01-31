Президент России Владимир Путин попросил прощения у спортсменов за то, что страна не смогла защитить их интересы в ходе допингового скандала, развернувшегося в преддверии Олимпийских игр-2018. Такое заявление глава государства сделал на встрече с российскими спортсменами-участниками Олимпиады в Пхенчхане, передает РИА Новости.

«Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить», — сказал Путин, подчеркнув, что Россия всегда поддерживала идею чистого спорта. «У вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях», — заявил он.

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Президент также пожелал спортсменам, отправляющимся на Игры, удачи и призвал их сосредоточиться на спортивной борьбе. «Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не думали ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время, и не думали ни о чем, о чем я говорил, а сосредоточились на спортивной борьбе. Чтобы вы знали, что за вами, как обычно, следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу», — отметил он.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Российские атлеты, не связанные с расследованием Всемирного антидопингового агентства, выступят без гимна и под олимпийским флагом.

Несмотря на заявление комитета, обещавшего, что «чистые» спортсмены смогут принять участие в Играх, ряд ведущих российских атлетов не получили приглашения на соревнования. В их число вошли биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан, которые не подозревались в нарушении антидопинговых правил.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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