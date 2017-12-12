Кремль прояснил отношение Путина к нейтральному статусу россиян на Олимпиаде

Президент Владимир Путин поддерживает решение Олимпийского собрания, одобрившего отправку российских спортсменов на Игры в Пхенчхан в нейтральном статусе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 декабря.

Песков напомнил, что ранее российский лидер уже заявлял о том, что никто не будет препятствовать отправке спортсменов на Олимпиаду, если они примут такое решение. «Сейчас Олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно говорить только о его поддержке [со стороны президента]», — пояснил представитель Кремля.

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Ранее во вторник Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (является высшим руководящим органом ОКР) поддержало заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом. Решение было принято единогласно.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в международных соревнованиях за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском городе смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом. На следующий день президент России Владимир Путин одобрил этот формат участия россиян в ОИ, а также заявил, что Россия сама отчасти виновата в том, что национальную сборную отстранили.