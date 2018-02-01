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США провалили испытания противоракеты

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Второй тест подряд испытания системы ПРО США Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC) потерпел неудачу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Ракета SM-3 Block IIA, стартовавшая с полигона на Гавайях, пролетела мимо мишени.

Предыдущие испытания проводились в июне 2017 года и также завершились неудачей, при этом осуществленный в декабре 2015-го пуск был признан успешным.

24 января директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн заявила, что разработка SM-3 Block IIA завершена и ракета запускается в производство. По ее словам, оружие будет развернуто в Польше и Румынии для защиты Европы от потенциальных баллистических угроз, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России.

SM-3 Block IIA отличают от SM-3 Block IB увеличенные чувствительность и время полета.

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