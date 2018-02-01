Игрокам футбольного клуба «Севастополь» выплатили долги по зарплате

Правительство Севастополя ликвидировало долг по зарплате перед сотрудниками футбольного клуба «Севастополь», сформировавшийся на конец ноября прошлого года, заявил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко. Его слова приводятся на сайте городского правительства в четверг, 1 февраля.

«На сегодняшний день содержанием спортивных объектов занимается государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки". Команда трудоустроена во вновь созданную автономную некоммерческую организацию "ФК "Севастополь" и готовится к следующему этапу спортивного сезона», — отметил Резниченко.

Он уточнил, что задолженность «уже не формируется, сотрудники переведены в учреждения и получают зарплату». Оставшаяся сумма долга, включая период с декабря 2017-го по январь 2018 года, по его словам, будет просчитана в начале февраля Главным контрольным управлением, после чего также будет погашена.

Напомним, правительство Севастополя взяло на попечительство футбольный клуб «Севастополь». Его работа финансируется за счет средств городского бюджета. Годовое содержание клуба оценивается в 60 миллионов рублей.

В ноябре 2016-го Крымский футбольный союз (КФС) объявил о создании сборной полуострова по футболу. Крымский футбольный союз был создан в июле 2015 года при содействии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация имеет специальный статус УЕФА.