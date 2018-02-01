Американские полицейские приготовились к подставам с игрушечными пистолетами

Восемь полицейских в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, обвиняются в том, что держали в своих служебных автомобилях игрушечные пистолеты. Они собирались подбрасывать их безоружным людях, в которых они будут стрелять по той или иной причине, сообщает The Baltimore Sun.

По словам детектива Мориса Уорда (Maurice Ward), уже признанного виновным по делу о коррупции, ему и его напарникам приказали возить с собой муляжи на случай, если в перестрелке будет убит невиновный. При этом он не рассказал, приходилось ли когда-либо подкидывать игрушечные пистолеты.

Материалы по теме Право на выстрел Зачем американцам столько оружия

Стражи порядка также обвиняются в ограблении подозреваемых, незаконном вторжении в дома, продаже конфискованных наркотиков и ряде других преступлений.

Отмечается, что в связи с вскрывшимися фактами будет проведено повторное расследование обстоятельств гибели 12-летнего Тамира Райса в 2014 году и 13-летнего подростка из Балтимора, застреленного двумя полицейскими в 2016-м из-за того, что он якобы держал в руках пистолет, который, как впоследствии выяснилось, был игрушечным.

Всего в 2015-2016 годах полицейские в США застрелили 86 человек, рядом с которыми были обнаружены муляжи пистолетов, отмечает VICE.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!