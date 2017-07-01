Washington Post подсчитала число застреленных полицейскими в США за полгода

В течение шести месяцев 2017 года американские полицейские застрелили 492 человека, подсчитало издание Washington Post. Этот показатель практически совпадает с данными за аналогичные периоды в течение последних двух лет.

Журналисты Washington Post решили самостоятельно подсчитывать число людей, убитых полицейскими, после того, как в 2014 году в Фергюсоне (штат Миссури) стражем порядка был застрелен безоружный подросток Майкл Браун. Его смерть привела к акциям протеста, которые прошли в 28 штатах, и массовым беспорядкам.

Журналисты утверждают, что в их списках за 2015 и 2016 годы зарегистрировано в два раза больше случаев перестрелок с полицейскими, чем в аналогичных докладах ФБР.

В этом году, как и в предыдущие, большинство убитых полицейскими — это белые мужчины, вооруженные стрелковым или другими типами оружия. Каждый четвертый застреленный в 2017 году имел психические проблемы. Число убитых афроамериканцев составило 25 процентов, но при этом они составляют всего 6 процентов населения США.

За полгода 2017 года снизилось число безоружных людей, застреленных полицейскими — таких было 27. В первом полугодии 2016 года были убиты 34 безоружных, а в 2015-м — 50. При этом, большинство убитых безоружных — это афроамериканцы.

