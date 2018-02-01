Козак рассказал о программе форума в Сочи

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, в ходе брифинга Организационного комитета Российского инвестиционного форума 2018 года, огласил основные темы деловой программы мероприятия, а также количество и состав участников форума в Сочи. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Росконгрессе.

Программа Российского инвестиционного форума представлена тремя тематическими блоками: «Новая региональная политика: совершенствуя управление», который будет посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления; «бизнес в регионах: придать новый импульс», который коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства; а также блок «улучшая качество жизни», который затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.

Козак также отметил, что 15 февраля состоится пленарное заседание «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», в котором примет участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Также Медведев традиционно проведет встречу с представителями деловых кругов на тему «Развитие несырьевого экспорта: задачи и инструменты» и примет участие в работе одного из круглых столов.

16 февраля состоится встреча Медведева с руководителями субъектов РФ. Кроме того, в рамках деловой программы форума пройдет сессия «Существует ли новый инструмент повышения инвестиционной привлекательности регионов?», которая будет посвящена продвижению регионов на международном уровне и привлечению международных событий в субъекты России.

В преддверии форума, 14 февраля состоится «День молодежного предпринимательства». Деловые сессии мероприятия будут посвящены участию молодых предпринимателей в экономическом развитии страны.

В дни форума будет работать Лаборатория НКО — площадка, предоставленная фондом «Росконгресс», где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.

На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.