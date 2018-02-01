У России появился новый постпред при ООН

Геннадий Гатилов назначен постоянным представителем страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина от 31 января. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 1 февраля.

По совместительству Гатилов также будет постпредом при Конференции по разоружению. Согласно другому указу, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России в связи со сменой работы. Документ вступил в силу.

На новых должностях Гатилов сменит Алексея Бородавкина.

Гатилов работал замминистром иностранных дел семь лет — с января 2011-го. До этого занимал должность директора Департамента международных организаций МИД. С 1999 по 2008 год работал в структуре ООН: был первым заместителем постпреда России, несколько месяцев исполнял обязанности представителя, а затем занимал пост старшего советника в канцелярии генсека организации.

Ранее, в январе, Александр Грушко был освобожден от должности постоянного представителя России при НАТО в Брюсселе и назначен замглавы МИД.

В июле 2017-го новым постпредом при ООН в Нью-Йорке стал Василий Небензя.

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