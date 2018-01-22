Россия лишилась постпреда при НАТО

Президент России Владимир Путин освободил Александра Грушко от должности постоянного представителя страны при НАТО в Брюсселе. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 22 января.

Другим указом глава государства назначил Грушко заместителем министра иностранных дел России. Оба документа вступают в силу со дня подписания, 22 января.

Грушко занимал пост постпреда при НАТО в Брюсселе с октября 2012 года. До этого, с 2005-го, он работал замглавы российского МИД. На дипломатической службе он находится с 1977 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в июле 2004-го.

В июле 2017 года СМИ сообщали, что Россия может понизить уровень своего представительства при НАТО до временного поверенного. Указывалось, что это может случиться после ухода Грушко.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!