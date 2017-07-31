Постпред России при НАТО сообщил о снижении антироссийского заряда в альянсе

Постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что антироссийский заряд в странах НАТО теряет свою силу. Об этом дипломат рассказал в понедельник, 31 июля, в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Ресурсы русофобии тоже исчерпываются», — отметил дипломат.

Постпред напомнил о нападении на Югославию, о вторжении в Ирак, о бомбардировках Ливии, где также участвовали страны Североатлантического альянса.

«Все это привело к тому, что общество в Западной Европе утомилось от всех этих больших операций и НАТО не продемонстрировала свою способность к противодействию новым угрозам и рискам — таким как миграция, терроризм, оргпреступность», — сообщил постпред.

Он также подчеркнул, что «один из генеральных секретарей, которые возглавляли эту организацию в последние 10 лет, прямо признался, что если бы не было украинского кризиса, его надо было бы придумать». Грушко добавил, что на сегодняшний день нет причин сомневаться в том, что НАТО будет продолжать придерживаться этой линии.

Российский постпред сообщил, что ему ничего не известно о возможном снижении уровня российского представительства при НАТО.

«Я не буду это комментировать. Вы видите, что я нахожусь перед вами в городе Брюссель», — резюмировал он.