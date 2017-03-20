Грушко предсказал последствия повышения активности НАТО у границ России

Повышенная активность НАТО вдоль границ России создает новую реальность. Об этом заявил РИА Новости постпред России при НАТО Александр Грушко.

«Мы знаем из истории "холодной войны", что такая смесь военного планирования и политики, она, в общем-то, и приводит к спирали гонки вооружения, к спирали конфронтационной, с которой будет уходить очень сложно», — приводит агентство его слова.

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Дипломат также отметил продолжающееся «приближение натовской военной инфраструктуры». «Ведутся работы по совершенствованию аэродромной сети, портов, идет работа по сертификации путей подвоза, устранение разных бюрократических барьеров, которые мешают свободному перемещению сил», — отметил постпред.

По словам Грушко, на восточном фланге на сегодняшний день наблюдается развертывание четырех батальонов, «это американская программа успокоения союзников, так называемая, в рамках которой осуществляется ротация одной американской бронетанковой бригады».

«Это создание двух штабов: в Бухаресте и в Щецине. Это создание восьми координационных ячеек. Это усиление воздушного присутствия, присутствия ВВС в странах Балтии. Была одна база, сейчас — три, четыре даже. Это усиление и постоянного морского присутствия стран НАТО на Балтике, на Черном море», — резюмировал он, отметив, что все это необходимо учитывать как с политической, так и с военной точки зрения.