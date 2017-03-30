Минобороны предложило НАТО восстановить рабочие контакты

Минобороны России предложило НАТО восстановить нормальные системные рабочие контакты между военными. Об этом в четверг, 30 марта, заявил постпред России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко, передает ТАСС.

По его словам, наладить контакты следует для того, чтобы снизить опасность инцидентов. «Мы готовы к тому, чтобы совместно искать пути деэскалации, уменьшения опасности непредсказуемых военных инцидентов. Министерство обороны России сформулировало конкретные предложения на этот счет, и они остаются на столе переговоров», — уточнил Грушко.

Материалы по теме «Сегодня это противостояние фейковое, искусственное» Федор Лукьянов о том, зачем России и НАТО нужен конфликт друг с другом

При этом постпред подчеркнул, что «укрепление инструментов мер доверия невозможно без отказа альянса от линии на силовое доминирование». «Представители стран НАТО говорили о важности развития Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности и других механизмов в сфере контроля над вооружениями. Но они не смогли ответить на вопрос, как это может сочетаться с курсом на сдерживание России и демонстрацией военных мускулов у наших границ», — добавил он.

23 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости поддержания контактов с Москвой. «Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали линии для военных и политических контактов открытыми», — констатировал он.

Отношения между Россией и НАТО серьезно осложнились весной-летом 2014 года, после присоединения Крыма к РФ и обвинений Москвы во вмешательстве в конфликт на востоке Украины. Официальные контакты военных подобного статуса с этого момента не велись, хотя на уровне послов Совет Россия — НАТО собирался несколько раз.