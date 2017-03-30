Россия и НАТО в ходе конструктивной встречи разошлись по вопросу Украины

Встреча совета Россия — НАТО была долгой, искренней и конструктивной, однако стороны не нашли общего понимания ситуации на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его слова передает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что озабоченность альянса вызывает временное признание документов, выданных властями самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины, а также введение ими в оборот российского рубля.

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23 марта Столтенберг заявил о необходимости поддержания контактов с Москвой. «Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали линии для военных и политических контактов открытыми», — констатировал он.

Ранее, 13 марта, генсек альянса выразил надежду на то, что представители блока будут приглашены в качестве наблюдателей на предстоящие совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017».

Совет Россия — НАТО — главная структура и форум для развития сотрудничества и координации военно-политических действий между Москвой и и государствами — членами альянса. В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, а также обвинений во вмешательстве Москвы в конфликт на Украине работа совета была заморожена на неопределенное время. В 2016 году были возобновлены контакты на уровне послов.