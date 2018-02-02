В секс-игрушках нашли новую опасность

Специалисты по кибербезопасности обнаружили новые опасные уязвимости в программном обеспечении секс-игрушек. Как говорится в отчете команды SEC Consult, благодаря подключению к всемирной паутине единичный взлом интимного гаджета может стать фатальным для всей системы в целом.

Обнаруженные уязвимости в программном обеспечении секс-гаджетов позволяют злоумышленникам подключать дилдо к проводимым DDos-атакам, а также брать их под полный контроль во время использования. К примеру, прибор Vibratissimo, строение которого позволяет носить его под одеждой, может запустить любой обладатель гаджета с функцией Bluetooth и 4G. Для этого ему даже не нужно лично знать обладателя вибратора или находиться рядом с ним.

Кроме того, хакеры могут беспрепятственно получить через это устройство доступ к любой информации о человеке, хранящейся в приложении на телефоне: адреса почты, расшифрованные пароли, данные об ориентации, фотографии, сообщения из чата и так далее.

Видео: SEC Consult / YouTube

В Twitter отчет стал причиной бурных обсуждений. «Если все, сказанное в документе, правда, то нельзя назвать это иначе чем профессиональной халатностью. Надеюсь, клиенты Vibratissimo принимают это во внимание и требуют или предпринимают соответствующие меры безопасности», — написала одна из обеспокоенных блогерш.

— Sarah Jamie Lewis (@SarahJamieLewis) 01 февраля 2018, 16:35

Уязвимости в секс-гаджетах неоднократно становились поводом для обсуждения в сети. В конце 2017 года пользователи приложения Lovense Remote, предназначенного для удаленного управления подобными игрушками, пожаловались на то, что сервис записывает на диктофон все происходящее с вибраторами.

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