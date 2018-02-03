По всей России вспомнили Сталинградскую битву и олимпийцев

Более 60 тысяч человек побывали в субботу, 3 февраля, на концерте «Россия в моем сердце» в Москве. Об этом в субботу, 3 февраля, «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
На сцене выступили Ольга Кормухина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Нюша, Зара. В мероприятии также приняли участие народный артист СССР Василий Лановой и художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.
Помимо Москвы, подобные патриотические акции 3 февраля проходят по всей России. В некоторых регионах участники не только вспоминают героев Сталинградской битвы, но и поддерживают российских спортсменов, и затрагивают темы антироссийских санкций Евросоюза и США, запрета российской символики на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Инициатором всероссийской акции стала Общественная палата.
Сегодня по всей стране проходит акция "Россия в моем сердце". ❤️🇷🇺 #россиявмоемсердце #люблюроссию #люблюмоскву #соборвасилияблаженного #храмымосквы #храм #краснаяплощадь #красиваямосква #itsmoscow #msk_city #i_moskva #redsquare #kudagomsk #msk_best #moscowiscap #_m_o_s_c_ #moscowatnight #po_strane #from_moscow #today_moskva #i_moscow #for_moscow #insta_moscow #insta_moskva
На площади у Дворца спорта «Кристалл» проходит фестиваль «Тамбовщина за спорт!» Его гостями стали прославленные спортсмены региона, а участники- жители и гости города и области. #Тамбов #Моршанск вместе с тысячами тамбовчан поддерживают российских олимпийцев.#РОССИЯвмоемсердце #МГЕР #КомандаМГЕР #РutinTeam