По всей России вспомнили Сталинградскую битву и олимпийцев

Участники митинга-концерта «Россия в моем сердце» на Васильевском спуске в Москве

Более 60 тысяч человек побывали в субботу, 3 февраля, на концерте «Россия в моем сердце» в Москве. Об этом в субботу, 3 февраля, «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На сцене выступили Ольга Кормухина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Нюша, Зара. В мероприятии также приняли участие народный артист СССР Василий Лановой и художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.

Помимо Москвы, подобные патриотические акции 3 февраля проходят по всей России. В некоторых регионах участники не только вспоминают героев Сталинградской битвы, но и поддерживают российских спортсменов, и затрагивают темы антироссийских санкций Евросоюза и США, запрета российской символики на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Инициатором всероссийской акции стала Общественная палата.

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