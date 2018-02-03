Итальянец обстрелял чернокожих мигрантов и начал зиговать

Не менее четырех человек получили ранения в результате стрельбы в городе Мачерата в центральной части Италии. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает ANSA.

По данным агентства, стрельбу открыл водитель Alfa Romeo, все раненые — чернокожие мигранты. Как пишет ANSA, закончив стрелять, водитель вышел из машины и дождался полиции. Когда подъехали полицейские, молодой человек сделал нацистское приветствие и дал себя задержать.

Издание il Resto del Carlino публикует кадры задержания подозреваемого. На записи видно, что вокруг шеи молодого человека обмотан флаг Италии. По информации издания, стрелявшему 28 лет, он принадлежит к ультраправому движению.

В 2015 года в Европе начался миграционный кризис из-за вооруженных конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке. Италия по решению Евросоюза приняла у себя 4-6 процентов от общего числа официально прибывших в европейские страны мигрантов.

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