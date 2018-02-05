Американцам запретили распространять детское порно из жалости

Американская полиция попросила пользователей Facebook не публиковать порноролик с участием ребенка. Таким образом юзеры пытались помочь стражам порядка найти злоумышленника, загрузившего видео в сеть. Об этом сообщил канал CBS.

В американском сегменте социальных медиа появился секс-ролик с участием маленькой девочки. Пользователи делились им в социальных сетях, чтобы найти участников записи и обратить внимание общества на проблему детского порно. Однако местная полиция оценила их порыв иначе.

В официальном аккаунте полиции Сакраменто, штат Калифорния в Twitter было опубликовано два поста, где стражи порядка сообщили о том, что распространение детской порнографии даже с благими целями является уголовным преступлением.

«Вы распространяете детскую порнографию. И это преступление. Если вы храните такое, независимо от ваших благих намерений, это также уголовное преступление. В данном случае становится тревожно, что люди думают, что это нормально — опубликовать в социальных сетях нечто ужасное, происходящее с ребенком. Каждый раз, когда пост публикуется, жертва снова становится жертвой — ради того, чтобы множество людей видели, чему она была подвергнута. Отвратительно думать, люди не могут понять, что это неправильно», — сказал шеф полиции Алабамы Тим Ганн (Tim Gann).

Правоохранители уверены, что лучшее, что могут сделать юзеры — это удалить сообщение с роликом и пожаловаться в администрацию Facebook на получаемую ссылку. Расследование этого дела о распространении детского порно уже ведется на высшем уровне.

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