Китаянка выпрыгнула из мчащейся машины и осталась цела

Видео: Daily Mail

В тайваньском городе Тайнань женщина выпрыгнула из автомобиля, едущего со скоростью 60 миль в час (около 97 километров в час). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент снял на видео видеорегистратор, установленный в другой машине. В ролике видно, как у автомобиля открывается передняя пассажирская дверь, из нее вываливается женщина в шортах и катится по обочине. Причиной происшествия послужила ссора между пострадавшей и ее партнером, который находился за рулем. Она не стала дожидаться, когда машина полностью остановится, и выпрыгнула из нее на ходу.

Женщина отделалась незначительными царапинами на ноге. Полиция, вызванная очевидцем, признала происшествие несчастным случаем. Паре было сделано предупреждение.

В 2014 году сообщалось, что американец выпрыгнул из движущегося автомобиля, чтобы не продолжать спор со своей подругой.

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