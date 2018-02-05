Пользователям заплатят за просмотр порно

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Технологический стартап Vice Industry Token планирует вознаграждать зрителей роликов для взрослых. Так бизнесмены планируют развивать свой развлекательный проект, сообщает The Times.

Пользователи будут вознаграждены токенами VIT, которые можно будет использовать для получения скидок или подпски на различные сайты с идентичным контентом.

Основатель и генеральный директор Vice Industry Token Inc. Стюарт Дункан (Stuart Duncan) уверен в том, что классическая модель монетизации через спонсорский контент полностью себя изжила.

«Внимание аудитории — это ценный и скудный ресурс. Наша платформа переворачивает рекламную коммерческую модель, чтобы капитализировать новую», — заявил он. Бизнесмен разработал концепцию под названием «экономика внимания»: по его задумке, распространители порно должны активно взаимодействовать с потребителями и вознаграждать их интерес, чтобы добиться настоящего внимания к продукту.

Чтобы получить плату, пользователи будут должны будут выполнять конкретные задания, объявленные куратором сайтов, участвующих в эксперименте. Токены будут распространяться как среди юзеров, так и в среде производителей контента и администрации порталов. Обладатели VIT-токенов также смогут получить восьмидесятипроцентную скидку на премиальный контент сайтов-партнеров.

Развлекательный блокчейн-проект Vice Industry Token Inc. начнет продавать токены 15 февраля. Сначала пользователям предлагается выкупить 2 миллиарда единиц из четырех. Во всем мире уже зарезервировано токенов VIT на сумму, превышающую 5 миллионов долларов.

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