Россиянка спустя 40 лет заметила пропажу мужа

Жительница города Приозерск в Ленинградской области попросила объявить в розыск ее мужа, который 42 года назад вышел из дома и не вернулся. Об этом пишет 47news.ru во вторник, 6 февраля.

Мужчина ушел после ссоры в 1975 году, когда семья жила в одном из сел Пензенской области. Полицейский, принимавший заявление, попросил 78-летнюю пенсионерку сообщить приметы пропавшего, но она так и не смогла вспомнить, как выглядел супруг.

В декабре 2017 года сообщалось о жительнице Чечни, которая отыскала пропавшую во время первой чеченской войны дочь в дагестанском психоневрологическом интернате. Девочку эвакуировали без документов в 1995 году и доставили в один из социальных центров. Ее мать занималась поисками в течение двадцати лет.

В конце октября стражи порядка разыскали жительницу Кубани, которая считалась пропавшей без вести почти 16 лет. В ноябре 2001 года 46-летняя женщина вышла из своего дома на хуторе Красный Очаг. Она нашлась, когда пришла оформлять пенсию. Следователю она пояснила, что оставила дом и семью из-за оскорблений и унижений со стороны мужа.

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