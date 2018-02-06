В США учительница совратила ученика с задержкой развития

Учительницу школы коррекции в американском штате Калифорния обвиняют в растлении ученика с отклонениями в развитии. Об этом сообщает The Presse-Enterprise.

Веронику Аманду Рамирес (Veronica Amanda Ramirez) обвиняют в совращении ребенка младше 14 лет. Издание сообщает, что она, предположительно, четыре раза совершила развратные действия в отношении ученика и три раза занялась с ним оральным сексом.

В полиции заявили, что Рамирес часто довозила мальчика из школы до дома. Когда родители узнали о связи учительницы с их сыном, они сообщили об этом полиции и администрации учебного заведения. Как именно они узнали о произошедшем, не уточняется.

Женщину арестовали 24 января в школе. На следующий день она предложила за себя залог в 150 тысяч долларов. Однако сразу после слушания по обвинению Рамирес взяли под стражу, так как размер залога определили в 2 миллиона долларов и она не смогла внести такую сумму.

Согласно материалам обвинения, сексуальные отношения между учительницей и школьником начались в сентябре прошлого года и продолжались до декабря. В полиции считают, что это единичный случай, однако проводят проверку по факту преступления.

На сайте школы говорится, что в ней обучаются дети с отклонениями в развитии, в том числе страдающие от аутизма, синдрома Аспергера и неспособностью к обучению.

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