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В Индии родился четырехлапый цыпленок

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Цыпленок с четырьмя лапами родился в Индии. Его хозяин отказывается продавать необычную птицу, несмотря на щедрые предложения, сообщает издание Mirror.

Птице около двух месяцев, она растет и развивается, как самый обычный цыпленок. Ее владелец Джавед Али (Javed Ali) из деревни Роджхада, штат Мадхья-Прадеш, уверяет, что каждый день к нему приходят гости, чтобы посмотреть на необыкновенного пернатого. По его словам, некоторые предлагали за цыпленка даже пять тысяч рупий (4425 рублей).

Причиной появления дополнительной пары лап у цыпленка является полимелия — генетическое нарушение, которое приводит к развитию дополнительных конечностей, как правило, нефункциональных.

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