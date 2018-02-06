Россиян признали самыми уязвимыми в сети

Интернет-пользователи из России гораздо чаще юзеров из других стран подвержены рискам в сети. Об этом говорится в исследовании Microsoft, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным исследования, негативный опыт в интернете испытывали около 75 процентов россиян. Тем не менее уровень плохого обращения в сети снизился на 12 процентов по сравнению с 2016 годом. Оскорблений в российском сегменте интернета, судя по словам опрошенных, также стало меньше — они сократились на четыре процента.

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Кроме того, оказалось, что пользователи из России сталкиваются с сексуальными рисками реже, чем жители других стран: общемировой показатель находится на уровне 31 процента, в России он составляет 20 процентов.

Респонденты признали, что неприятные инциденты в сети порождают у них недоверие к людям как в онлайне (54 процента опрошенных), так и в реальной жизни (34 процента), а также увеличение стресса (34 процента). Женщины оказываются в стрессовых ситуациях на 18 процентов чаще мужчин.

Кроме того, в исследовании говорится, что чаще всего с агрессивным поведением в сети сталкиваются подростки (около 70 процентов). Специалисты связывают это с тем, что молодежь не отличается высоким уровнем цифровой культуры, но зато активнее других возрастных групп готова отстаивать свои интересы.

В общем рейтинге по индексу цифровой культуры Россия заняла 19-е место из 23. Опрос проводился среди жителей страны в возрасте от 13 до 74 лет.

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