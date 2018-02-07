Сломавшую лодыжки британку заставили добираться до больницы самостоятельно

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Сломавшей две лодыжки британке пришлось добираться до больницы самостоятельно. Она ждала врачей три часа, но они так и не приехали, сообщает Manchester Evening News.

Никитта Коле (Nikitta Cole) из Манчестера получила травму после того, как съехала с шестиметровой вертикальной горки и врезалась в загородку на ее конце. Женщина решила прокатиться после того, как ее сын съехал с этой же горки, но, в отличие от него, не притормозила в конце.

Она призналась, что сначала не поняла, как серьезны повреждения. «Сначала у меня случился шок, и я не понимала, что происходит. Я до этого никогда ничего не ломала, так что не поняла, что это перелом», — рассказала она.

Женщина вызвала скорую, однако врачи не приезжали в течение трех часов. Тогда Коле позвонила в больницу еще раз, и ей велели добираться самой. Сотрудники досугового центра, в котором она получила травму, поддерживали ее и донесли до прибывшего такси.

Британка пережила операцию и в настоящее время сконцентрирована на том, чтобы поскорее восстановиться. Ей очень важно научиться снова ходить, так как для работы в ресторане ей необходимо весь день проводить на ногах. Коле не собирается подавать в суд на центр или больницу, так как у нее, по ее словам, «нет на это времени».

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