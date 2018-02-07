Заблудившийся осел упал на бразильцев с потолка

ViralHog / YouTube

В один из бразильских домов с потолка упал осел. На видео происшествия обратил внимание портал UPI.

Животное забрело на крышу дома в муниципалитете Кажазейрас и провалилось сквозь нее, так как черепица не выдержала его веса. Осел попытался зацепиться за перегородки, но тщетно. За его падением эмоционально наблюдали жители дома.

При падении осел не пострадал. Снимавший его человек предполагает, что осел забрел на крышу с холма, рядом с которым стоял дом.

2 февраля сообщалось об американском охотнике, на которого упала с неба туша подстреленного им же гуся. Мужчину пришлось госпитализировать при помощи авиации местного травмпункта.

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