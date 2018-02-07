Трезвый одессит прогулялся босиком по крыше и примерз

Житель Одессы решил прогуляться по крыше дома босым и примерз к ней. Об этом сообщает «Интерфакс».

На место прибыли сотрудники патрульной полиции, они получили информацию о мужчине, который длительное время находится на крыше частного дома в Суворовском районе Одессы.

Оказалось, что одессит прогулялся по металлической кровле, примерз и попытался докричаться соседей. После вызволения он не объяснил, как оказался на крыше и почему решил пройтись по ней босым.

В полиции уточнили, что мужчина был трезв. Ему оказали первую медицинскую помощь и передали врачам.

В Шотландии в феврале полицейские приехали на вызов мужчины, который обнаружил в своем коровнике игрушечного тигра и испугался. Шотландец не был пьян, отметили в полиции.

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