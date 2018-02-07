Жирного голубя по имени Алишер заставят похудеть

В Новосибирске спасенного голубя по имени Алишер посадили на строгую диету. Как пишет портал НГС.НОВОСТИ, птица страдает ожирением.

Алишер — так зовут самку голубя — в прошлом году нашла на улице одна из жительниц города, когда птица была еще маленькой. Однако девушка не смогла выбрать правильную диету для животного, и оно потолстело. В начале февраля девушка решила отпустить питомца на волю и обратилась в Центр помощи диким животным «Густолесье» за консультацией.

Орнитологи центра отметили, что у Алишер из-за неправильного питания развились болезнь печени и ожирение. «Голубь жирный, эта проблема возникла из-за неправильного выкармливания. Даже опытным людям выкормить птицу очень сложно, так что это нестрашно. Ожирение не критическое, но оно есть. Диетой будет простое правильное питание», — отметила сотрудница центра Ульяна Бакшеева.

По ее словам, у животного также развился рахит, однако они не будут его лечить, так как он не мешает выживанию. Чтобы вылечить Алишер и подготовить ее к жизни на воле, птицу изолируют от людей. Если за это время она одичает, то голубя отпустят жить самостоятельно, а если нет, то передадут в голубятню или найдут ему нового хозяина.

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