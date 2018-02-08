Петербуржцев напугали резким ростом мусорного тарифа

Тариф на вывоз мусора в Санкт-Петербурге может подорожать с 2,5 рубля до 65-70 рублей с человека после перехода на новую систему обращения с отходами, пишет «Фонтанка».

Власти города готовятся ввести единый мусорный тариф, в который войдут не только расходы на вывоз отходов, но также на их обезвреживание и захоронение.

Кроме того, в тарифе учтут платеж за негативное воздействие на окружающую среду (экологический сбор с петербуржцев уже действует), а также НДС, так как региональный оператор обязан платить его. Это дополнительные 18 процентов, отмечает «Фонтанка».

Начисляться тариф будет в расчете на одного жильца, «так как фактический объем ТКО образуется в результате жизнедеятельности человека», сообщили в комитете по тарифам Петербурга. Как изменится размер сбора, чиновники не уточнили.

Участники петербургского рынка считают, что тариф вырастет до 65-70 рублей. Единым региональным оператором по обращению с отходами в Петербурге стало ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов». Предприятие получило десятилетний контракт стоимостью 80 миллиардов рублей.

До конца 2018 года все субъекты РФ обязаны перейти на новую систему работы по обращению с отходами, а также организовать деятельность единого регионального оператора. Как отмечает «Фонтанка», в некоторых городах мусорный сбор действует с осени 2017 года. В Магнитогорске тариф на услуги единого оператора составил 87,5 рубля, ранее вывоз мусора стоил чуть больше одного рубля из расчета за квадратный метр. В Иванове до введения сбора платили 3,3 рубля, новый тариф составил 88 рублей.

Ежегодно в Санкт-Петербурге образуется более двух миллионов тонн отходов.

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